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У жителя Осиповичского района изъято почти 180 л спиртосодержащей жидкости и алкоголя

22.07.2021 12:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. У жителя Осиповичского района изъято почти 180 л спиртосодержащей жидкости и алкоголя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

Во время осмотра домовладения и прилегающей к нему дворовой территории 30-летнего жителя агрогородка Свислочь правоохранителями выявлен факт хранения 171 литра спиртосодержащей жидкости и 8 литров алкогольной продукции без акцизных марок Республики Беларусь.

"В диванных ящиках для хранения белья обнаружено 35 пятилитровых канистр, а также 2 емкости по 4 литра со спиртосодержащей и алкогольной продукцией, - уточнила старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД облисполкома Юлия Холомеева. - Проводится проверка. Мужчина будет привлечен к административной ответственности".

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, с начала года на территории области из незаконного оборота изъято около 2,3 тыс. л фальсифицированной алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости на общую сумму более Br53 тыс.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, с начала года на территории области из незаконного оборота...
 
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