В Минске трое подростков отравились метадоном - сбытчик задержан

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое подростков отравились метадоном. Сбытчик задержан. Такие сведения разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Несовершеннолетних парней доставили в одну из минских больниц в начале июля. Медики сообщили о их наркотическом отравлении милиционерам, а те установили дилера.

"По информации ГУВД, 18-летний минчанин продал запрещенный товар троим знакомым. После употребления они были госпитализированы, один до сих пор находится в критическом состоянии", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

В ГУНиПТЛ МВД отметили высокий уровень наркоугрозы в этом году. Это подтверждается общим ростом числа передозировок от наркотиков, в том числе увеличением в четыре раза таких случаев у несовершеннолетних. Более того, на треть стало больше летальных исходов.

Деятельность наркодельцов находится под пристальным вниманием. Об этом свидетельствует увеличение выявленных фактов сбыта наркотических средств.-0-