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Лукашенко потребовал разобраться с ИП и самозанятыми
Источник материала: АФН
Лукашенко потребовал от правительства навести порядок в деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых: выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.
"У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов, примеров море, до чиновников", - возмутился сегодня пенсионер.
Одновременно, он допустил возможность снижения налогов для самозанятых.
"Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством", - сказал Лукашенко.
Он в очередной раз предупредил бизнес насчет налоговой оптимизации через выплаты зарплат в конвертах.
"Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы", - предупредил Лукашенко.
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Лукашенко потребовал от правительства навести порядок в деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых: выработать четкую систему, кто относится к...
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