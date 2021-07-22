Лукашенко назвал ядерные отходы ценнейшим продуктом

Источник материала: АФН

Ядерные отходы не только очень опасное, но и очень ценное сырье, заявил сегодня Лукашенко на совещании по этой тематике.

"Это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность. Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Фактически это новая отрасль экономики", - заявил Лукашенко.

Следует отметить, что переработка отходов ядерных АЭС является одной из самых проблематичных тем ядерной энергетики из-за сомнений в экономической целесообразности данного процесса. Так, в России уже накоплено около 20 тыс. т собственного отработанного ядерного топлива при перерабатывающей коммерческой мощности в 400 т в год.

Как сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, радиоактивные отходы, которые образуются при эксплуатации источников ионизирующего излучения «в различных сферах деятельности», хранятся на спецпредприятии "Экорес" Мингорисполкома.

По его словам, технологии, которые используются на этом предприятии, морально и физически устарели. «Пункты хранения радиоактивных отходов, построенные в 60-70-х годах прошлого века, требуют модернизации, их нормативный срок эксплуатации превышен», - констатировал министр.

Кроме того, по его словам, требуется решить вопросы обращения с радиоактивными отходами, которые хранятся в так называемых исторических пунктах хранения, образовавшихся во время реализации военных программ Советского Союза.

"С вводом Белорусской атомной электростанции в стране появляется самый крупный источник радиоактивных отходов. Соответственно, требуется строительство отдельного пункта по хранению радиоактивных отходов на период эксплуатации самой атомной электростанции", - отметил Каранкевич.

В этой связи, правительство предлагает создать специальный департамент и национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.