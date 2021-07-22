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Задержали бывшего офицера внутренних войск, который уволился после выборов
Источник материала: UDF
Автозак возле КГБ / Из архива Еврорадио
Известно, что офицер уволился в сентябре 2020-го, после президентских выборов и жесткого подавления протестов. Евгению Рябову 27 лет. Он житель Ждановичей.
Недавно стало известно, что сотрудники КГБ задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков.
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