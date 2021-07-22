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Задержали бывшего офицера внутренних войск, который уволился после выборов

22.07.2021 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержали бывшего офицера внутренних войск, который уволился после выборов
Автозак возле КГБ / Из архива Еврорадио​
Задержали бывшего офицера внутренних войск Евгения Рябова, сообщает телеграм-канал @viasna96. Произошло это еще 14 июля, но стало известно только сейчас. Рябов находится в СИЗО КГБ. Адвокат к нему не может попасть. В чем подозревают или обвиняют мужчину, неизвестно.

Известно, что офицер уволился в сентябре 2020-го, после президентских выборов и жесткого подавления протестов. Евгению Рябову 27 лет. Он житель Ждановичей.

Недавно стало известно, что сотрудники КГБ задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков.
 
 
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В чем подозревают или обвиняют мужчину, неизвестно.
 
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