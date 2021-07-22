Источник материала: UDF



Автозак возле КГБ / Из архива Еврорадио​

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержали бывшего офицера внутренних войск, который уволился после выборов В чем подозревают или обвиняют мужчину, неизвестно.

Известно, что офицер уволился в сентябре 2020-го, после президентских выборов и жесткого подавления протестов.27 лет. Он житель Ждановичей.Недавно стало известно, что сотрудники КГБ задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков.