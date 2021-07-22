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Зачистка по всей Беларуси продолжается. Сегодня – Минск, Глубокое, Докшицы

22.07.2021 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Зачистка по всей Беларуси продолжается. Сегодня – Минск, Глубокое, Докшицы
Дом на Железнодорожной, 44. Фото avangard-n.by
В Беларуси утром 22 июля в разных городах продолжается зачистка несогласных.

Как сообщают читатели «Белсата», в Докшицах обыск проходит у Юрия Стодольника, а в Глубоком Киру Киселеву вызвали в уголовный розыск. Отмечается, что «таскают и трясут тех, кто «засветился».

В Минске силовики в штатском пришли с обысками в большой многоквартирный дом на Железнодорожной, 44, отмечает «Новы Час». Такие же рейды проводились уже в Уручье и в доме на проспекте Дзержинского, 119.

«Весна» сообщает о задержании в Минске 28-летнего Владислава Бохана.

Также стало известно, что 14 июля был задержан 27-летний житель Ждановичей Евгений Рябов. Он бывший офицер внутренних войск, уволился сам в сентябре 2020. Адвоката не пускают.

А 21 июля на границе России и Украины задержали белоруску Анну Вольскую, так как в Беларуси она была в розыске по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти).
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске силовики в штатском пришли с обысками в большой многоквартирный дом на Железнодорожной, 44.
 
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