Подставные ДТП и аварии в день заключения договора. Страховщики рассказали, как их обманывают водители

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Как обманывают страховщиков?

В последнее время участились случаи страхования автомобилей такси под видом обычных. В итоге машины страхуют без использования повышенного коэффициента, что влечет существенный недобор страховых взносов.

Также практикуются случаи подставных ДТП, когда на автомобиль перевешивают уже поврежденные детали кузова, которые якобы пострадали во время аварии.

Специалисты фиксируют ситуации, когда аварии «случайным» образом происходят в день заключения договора. Службы безопасности часто расследуют умышленное повреждение автомобиля владельцем или лицами, с которыми он находится в сговоре. Мошенники практикуют двойные выплаты по одному и тому же ДТП, а еще скрывают истинное время, когда произошло дорожно-транспортное происшествие.

Подозрительные случаи расследуют «вручную», в итоге получают в 3 раза меньше страховых взносов

Опрос также показал: почти все компании расследуют подозрительные случаи вручную силами собственных специалистов по безопасности. В качестве источников информации используются корпоративные базы данных, внешние источники и личные связи. Информация анализируется путем ручного составления табличек, документов и схем.

При этом у компаний нет профильного программного обеспечения для расследований. Однако 90% опрошенных компаний считают, что такой инструмент автоматизации был бы полезен для них. В ближайшее время подобную платформу планируют использовать 15% опрошенных компаний.

Наличие автоматизации напрямую влияет на скорость расследования каждого подозрительного случая. Как отмечают 60% респондентов, на анализ одного кейса может уходить 1-2 недели. При этом 25% компаний пояснили, что срок расследования зависит от ситуации и может длиться вплоть до месяца.

На примере одной из страховых компаний эксперты подсчитали экономию времени и средств при использовании инструментов визуального анализа. В результате компания обнаружила недобор обязательных страховых взносов, который был ниже положенного в 3 раза, а также сумела получить результаты расследования в 5 раз быстрее по сравнению с ручным анализом.



«Компании понимают: при помощи автоматизации сокращаются сроки расследований, повышается количество обрабатываемых кейсов. Использование инструментов визуального анализа помогает увидеть неочевидные связи между страховыми случаями или владельцами транспортных средств, на которые трудно обратить внимание при ручном расследовании. Это позволяет снизить процент мошеннических выплат, что позитивно сказывается на репутации и финансовой стабильности страховой компании», — отметил менеджер по развитию продукта VAS в компании IBA Group Дмитрий Васильков.

Исследование проводилось в июне 2021 года путем личного анкетирования сотрудников служб безопасности страховых компаний. Результаты обобщены и представлены в обезличенном виде.