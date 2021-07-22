На Мадагаскаре предотвратили покушение на президента

Сообщается, что власти помешали попытке убийства лидера и задержали несколько "иностранцев и жителей Мадагаскара".





По данным радиостанции RFI, которая ссылается на прокуратуру, задержаны Поль Рафанохарана, франко-малагасиец, и Филипп Франсуа, француз. Источник издания отметил, что оба находятся под стражей.





Поль Рафанохарана был задержан в своем доме во вторник вечером, операцию проводили около десяти вооруженных людей. Франсуа задержали в зале вылета местного аэропорта, он хотел улететь во Францию.