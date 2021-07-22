|
Лукашенко вновь пригрозил предпринимателям: «Мало потом не покажется»
22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель в очередной раз потребовал навести порядок в деятельности ИП и самозанятых.
На совещании 22 июля Александр Лукашенко заявил (цитируется по его
– У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов (примеров море) до чиновников.
Правитель ждет от правительства предложений по регулированию ИП и самозанятых.
Лукашенко также напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах:
– Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы.
Иллюстративное фото
Напомним, в последние месяцы предприниматели столкнулись с разного рода давлением со стороны властей. ИП, например,
В июне силовики приходили с обысками
Часть экспертов считает, что новое отношение к бизнесу может быть связано с тем, что многие предприниматели во время массовых протестов лета-осени 2020 года проявили нелояльность к режиму Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правитель в очередной раз потребовал навести порядок в деятельности ИП и самозанятых.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)