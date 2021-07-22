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Лукашенко вновь пригрозил предпринимателям: «Мало потом не покажется»

22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правитель в очередной раз потребовал навести порядок в деятельности ИП и самозанятых.

На совещании 22 июля Александр Лукашенко заявил (цитируется по его пресс-службе):

– У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов (примеров море) до чиновников.

Правитель ждет от правительства предложений по регулированию ИП и самозанятых.

Лукашенко также напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах:

– Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы.

Лукашенко вновь пригрозил предпринимателям: «Мало потом не покажется»

Иллюстративное фото

Напомним, в последние месяцы предприниматели столкнулись с разного рода давлением со стороны властей. ИП, например, запретили покупать товар за границей за наличные.

В июне силовики приходили с обысками в компании «21 век», «Юркас» и «Модум». Некоторые из бизнесменов были задержаны.  При этом обе стороны старались не комментировать суть претензий властей.

Часть экспертов считает, что новое отношение к бизнесу может быть связано с тем, что многие предприниматели во время массовых протестов лета-осени 2020 года проявили нелояльность к режиму Лукашенко.

 
 
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Правитель в очередной раз потребовал навести порядок в деятельности ИП и самозанятых.
 
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