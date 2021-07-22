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Трое минских подростков отравились метадоном

22.07.2021 13:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске трое парней 16 и 17 лет попали в больницу после употребления метадона. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что запрещенное вещество подросткам продал их знакомый, 18-летний житель Минска. После употребления подростков госпитализировали, один из них все еще находится в критическом состоянии.

В отношении дилера возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

По данным МВД, в текущем году зафиксирован рост числа передозировок наркотиков (+36,9 %), при этом среди подростков такие цифры выросли в четыре раза, а число летальных исходов увеличилось на треть.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске трое парней 16 и 17 лет попали в больницу после употребления метадона. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД.
 
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