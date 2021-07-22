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В Гомеле в озере утонул мужчина

22.07.2021 13:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"21 июля в 16.04 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере Волотовское в Гомеле по ул. Каменщикова", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1985 года рождения.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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"21 июля в 16.04 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере Волотовское в Гомеле по ул. Каменщикова", - рассказали в пресс-службе.
 
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