Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"21 июля в 16.04 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере Волотовское в Гомеле по ул. Каменщикова", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1985 года рождения.-0-