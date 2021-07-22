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В Гомеле в озере утонул мужчина
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"21 июля в 16.04 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере Волотовское в Гомеле по ул. Каменщикова", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1985 года рождения.-0-
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"21 июля в 16.04 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере Волотовское в Гомеле по ул. Каменщикова", - рассказали в пресс-службе.
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