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На трассе под Зельвой произошло лобовое столкновение
Источник материала: БелТА
22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе под Зельвой при лобовом столкновении двух легковушек пострадал один из водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Серьезная авария произошла 21 июля в Зельвенском районе. Около 17 часов на трассе Барановичи - Пограничный - Гродно лоб в лоб столкнулись "Фольксваген" и "Лада".
62-летний водитель "Лады" с травмами госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.
В ГАИ отметили, что 39-летний водитель "Фольксвагена" оказался бесправником. Водительского удостоверения он лишился в прошлом году по "алкогольной" статье.-0-
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В ГАИ отметили, что 39-летний водитель "Фольксвагена" оказался бесправником. Водительского удостоверения он лишился в прошлом году по "алкогольной" статье.
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