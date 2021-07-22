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На трассе под Зельвой произошло лобовое столкновение

22.07.2021 13:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе под Зельвой при лобовом столкновении двух легковушек пострадал один из водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла 21 июля в Зельвенском районе. Около 17 часов на трассе Барановичи - Пограничный - Гродно лоб в лоб столкнулись "Фольксваген" и "Лада".

62-летний водитель "Лады" с травмами госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

В ГАИ отметили, что 39-летний водитель "Фольксвагена" оказался бесправником. Водительского удостоверения он лишился в прошлом году по "алкогольной" статье.-0-

На трассе под Зельвой произошло лобовое столкновение

На трассе под Зельвой произошло лобовое столкновение

На трассе под Зельвой произошло лобовое столкновение

 
Теги: Гродно
 
 
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В ГАИ отметили, что 39-летний водитель "Фольксвагена" оказался бесправником. Водительского удостоверения он лишился в прошлом году по "алкогольной" статье.
 
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