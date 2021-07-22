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Житель Жодино выманил у более чем 300 граждан Br13 тыс.

22.07.2021 13:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 26-летнего жителя Жодино, которому инкриминировано мошенническое завладение имуществом 336 граждан в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

"Согласно материалам дела, мужчина с 20 апреля 2020 года по 10 января 2021 года на территории Жодино, Смолевичей, Минска и в иных местах разместил в социальных сетях заведомо ложную информацию - объявления о написании за вознаграждение курсовых, контрольных, дипломных и иных работ, портретов по фотографии, а также изготовлении тортов. При этом обвиняемый просил потерпевших оплатить стоимость своих услуг безналичными платежами. Он же путем злоупотребления доверием знакомых, с которыми у него сложились длительные отношения, в ходе телефонных разговоров, переписок, личных встреч убедил передать ему деньги в долг. Средства обещал вернуть в короткие сроки, хотя изначально не намеревался и не имел возможности исполнить взятые на себя обязательства", - рассказали в прокуратуре.

Всего он завладел чужим имуществом и деньгами на Br13,1 тыс.

После изучения материалов дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

Избранную ранее к жителю Жодино меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении уголовного дела в суд оставил без изменения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Избранную ранее к жителю Жодино меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении уголовного дела в суд оставил без изменения.
 
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