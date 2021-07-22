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Борисовчанка выманила у знакомой Br400, пообещав изготовить вагонку

22.07.2021 13:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка пообещала знакомой вагонку, получила деньги и перестала выходить на связь. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Еще в апреле прошлого года женщина выманила у знакомой Br400, пообещав помочь с вагонкой на обшивку бани. Не дождавшись обещанного 65-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве обратилась в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД.

"Женщина сообщила, что ее знакомая утверждала, что ей принадлежит одна из пилорам города, и за Br400 пообещала изготовить и передать ей вагонку. Правда, спустя какое-то время пенсионерка стала говорить, что лесопилка все же принадлежит ее сыну, но суть от этого не меняется - взятые на себя обязательства она обещала выполнить в кратчайшие сроки. Потерпевшая в три этапа при личных встречах отдала знакомой требуемую сумму. Однако, получив деньги, та не выполнила взятые на себя обязательства, а впоследствии и вовсе перестала выходить на связь", - рассказали в УВД.

Как установили правоохранители, до лета 2019 года женщина действительно работала на одной из пилорам города, правда, в качестве наемного работника. Никаких пилорам в собственности у нее и ее сына нет и никогда не было.

Районным отделом следственного комитета в отношении борисовчанки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 (мошенничество) УК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как установили правоохранители, до лета 2019 года женщина действительно работала на одной из пилорам города, правда, в качестве наемного работника. Никаких пилорам в...
 
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