Трое подростков отравились метадоном. Один - в реанимации

Несовершеннолетних парней доставили в одну из минских больниц в начале июля. О произошедшем медики сообщили в милицию, а те нашли дилера.





Оказалось, что метадон подросткам продал 18-летний минчанин. После употребления все трое были госпитализированы. Один до сих пор находится в критическом состоянии.





Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.



