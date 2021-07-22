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Гол как сокол? Гуцериев переписал "Нефтису" на брата в попытке избежать санкций
Источник материала: Партизан
Когда против Михаила Гуцериева, владельца группы «Сафмар», ввели санкции из-за событий в Беларуси, у его нефтяного бизнеса начались проблемы.
Лукашенко и Гуцериев, фото: Sputnik
Крупнейшие покупатели «черного золота» у «Русснефти» в Европе - Total и Glencore стали отказываться от сделок с ней, а ряд банков перестал согласовывать кредиты. Тогда Гуцериев экстренно ушел с поста совета директоров компании, а нанятые юристы подтвердили, что у «Русснефти» вообще нет контролирующего лица, пишет ТК
Но остался еще один нефтяной актив, который мог попасть под удар, - «Нефтиса». И сегодня «Коммерсант»
«Нефтиса» принадлежит кипрской Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным кипрского реестра,— кипрской Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, бенефициар неизвестен) с Британских Виргинских островов.
У Doneler — три конечных бенефициара: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его сын Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь принадлежит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его сыну — около 7%.
Но вот поможет ли это компании избежать преследования в ЕС - не ясно. По словам юристов, санкционное законодательство Евросоюза двояко относится к переписыванию активов на членов семьи.
С одной стороны, это не свидетельствует об однозначном действии в интересах друг друга, с другой есть решение Совета ЕС, в котором говорится, что косвенное предоставление средств в адрес санкционных лиц недопустимо.
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Когда против Михаила Гуцериева, владельца группы «Сафмар», ввели санкции из-за событий в Беларуси, у его нефтяного бизнеса начались проблемы.
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