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На основе реальных событий: в Беларуси начали снимать фильм о разминировании Минска
22.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Киностудия «Беларусьфильм» начала съемки многосерийной ленты о разминировании Минска. События фильма разворачиваются в послевоенное время и в наши дни. В основе картины
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События картины разворачиваются в послевоенное время и в наши дни.
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