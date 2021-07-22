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На основе реальных событий: в Беларуси начали снимать фильм о разминировании Минска

22.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Киностудия «Беларусьфильм» начала съемки многосерийной ленты о разминировании Минска. События фильма разворачиваются в послевоенное время и в наши дни. В основе картины реальные исторические события. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко увидела, как снимают кино.



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Теги: Минск
 
 
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События картины разворачиваются в послевоенное время и в наши дни.
 
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