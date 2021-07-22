Кикбоксера Алексея Кудина, вероятно, этапировали из Москвы в Минск

Кикбоксер Алексей Кудин минувшей ночью был, как предполагают, этапирован из Москвы в Минск, сообщают его жена и правозащитники российской организации помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие».





21 июля истек срок содержания под стражей белорусского спортсмена. Кудин был задержан в российской столице полгода назад, белорусские органы потребовали выдачи спортсмена. 21 июля первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений решение Московского областного суда об экстрадиции в Беларусь бойца ММА. Такое решение было принято несмотря на то, что Европейский суд по правам человека запретил его экстрадицию.

Как сообщили БелаПАН представители белорусской диаспоры в Москве, под стенами СИЗО-12 Зеленограда вечером 21 июля собралась группа поддержки, которая планировала встретить Кудина. Люди простояли до глубокой ночи, но Кудина так и не выпустили. Сотрудники СИЗО утверждали, что его вывезли из изолятора еще днем.

Возле изолятора в Зеленограде была и жена спортсмена Татьяна Пархимович. «Неофициально — Алексея вывезли из СИЗО, и потом он вылетел в сопровождении белорусских органов в Минск. Но официальной информации у меня нет. Сейчас я поеду в полицию писать заявления об исчезновении моего мужа. Адвокаты будут писать заявления в Следственный комитет», — сообщила Пархимович БелаПАН.

В свою очередь в комитете «Гражданское содействие», который оказывал Кудину юридическую помощь, БелаПАН сообщили: «В 19:40 из СИЗО Зеленограда выехал микроавтобус с мигалками. В нем находились сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Мы предполагаем, что Алексей был в этом микроавтобусе. Представители белорусской диаспоры узнали, что Алексей летел рейсом Москва — Минск, который вылетал из Шереметьево в 23:50. В 1:08 самолет находился в Минске».

В Беларуси Кудину предъявлено обвинение по статье 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику милиции). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

10 августа 2020 года 36-летний спортсмен был задержан неподалеку от городского парка Молодечно (Минская область). При задержании его жестоко избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание из-за обширной кровопотери.

21 августа Кудина перевели под домашний арест. Он не явился на первое заседание суда 19 ноября и покинул страну. О задержании спортсмена в Москве стало известно 21 января.

Подмосковный суд 22 января принял решение об аресте Кудина. Предэкстрадиционный арест связан с дальнейшим решением вопроса о выдаче кикбоксера Беларуси.

10 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры России просьбу о выдаче Кудина.

Более 300 спортсменов призвали не допустить экстрадиции Кудина из России в Беларусь. Европейский суд по правам человека запретил его экстрадицию.

Кудин — заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов (2007, 2009).