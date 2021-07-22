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Житель Могилевского района украл более 600 кг пшеницы

22.07.2021 14:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилевского района украл 617 кг пшеницы. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД Беларуси.

Ленинским отделом охраны совместно с сотрудниками РОВД в одной из деревень Могилевского района по месту жительства задержан гражданин, который совершил хищение 617 кг пшеницы. Как выяснилось, мужчина на служебном автомобиле вывез из организации, где работал, к себе во двор зерновую культуру на общую сумму Br231.

Факт хищения установлен во время проведения рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений в сфере агропромышленного комплекса и обеспечения сохранности нового урожая.

В отношении задержанного составлен административный протокол.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В отношении задержанного составлен административный протокол.
 
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