Гуцериев отдал брату контроль над «Нефтисой» из-за санкций ЕС

Источник материала: АФН

Оказавшийся под санкциями ЕС из-за особых отношений с Лукашенко Михаил Гуцериев передал контроль над нефтетрейдером «Нефтиса» своему брату Саит-Саламу Гуцериеву.

Об этом сообщила газета «КоммерсантЪ».

«Нефтиса» принадлежит кипрской Dolmer Enterprises Ltd, которой, по данным кипрского реестра, владеют кипрская Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, бенефициар неизвестен) с Британских Виргинских островов.

В свою очередь, конечными бенефициарами Doneler выступают Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его сын Саид (вместе 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь принадлежит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его сыну — около 7%.

Вместе с тем, пока не ясно, позволит ли этот ход Гуцериева помочь компании уйти от санкций.