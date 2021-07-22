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Гуцериев отдал брату контроль над «Нефтисой» из-за санкций ЕС

22.07.2021 14:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Оказавшийся под санкциями ЕС из-за особых отношений с Лукашенко Михаил Гуцериев передал контроль над нефтетрейдером «Нефтиса» своему брату Саит-Саламу Гуцериеву.

Об этом сообщила газета «КоммерсантЪ».

«Нефтиса» принадлежит кипрской Dolmer Enterprises Ltd, которой, по данным кипрского реестра, владеют кипрская Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, бенефициар неизвестен) с Британских Виргинских островов.

В свою очередь, конечными бенефициарами Doneler выступают Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его сын Саид (вместе 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь принадлежит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его сыну — около 7%.

Вместе с тем, пока не ясно, позволит ли этот ход Гуцериева помочь компании уйти от санкций.

 
 
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Оказавшийся под санкциями ЕС из-за особых отношений с Лукашенко Михаил Гуцериев передал контроль над нефтетрейдером «Нефтиса» своему брату Саит-Саламу Гуцериеву.
 
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