Можно ли есть после шести? Врач-психотерапевт развенчал популярный миф

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А давайте о мифах. После шести можно ли есть или нет?





Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Можно. Я думаю, что можно есть, потому что желудочно-кишечный тракт человека активно работает и в ночные часы. То есть самый большой нерв человеческого тела, вагус, активен в это время. Но суть в другом – что распад жира, липолиз, он идет после 12 часов, поэтому можно сделать перерыв и этим достичь снижения веса.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А я еще слышала, что нужно кушать максимум за два часа до сна.





Валерий Гринь:

Это уже относится даже и к гигиене сна.

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