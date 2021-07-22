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Можно ли есть после шести? Врач-психотерапевт развенчал популярный миф

22.07.2021 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А давайте о мифах. После шести можно ли есть или нет?

Можно ли есть после шести? Врач-психотерапевт развенчал популярный миф

Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Можно. Я думаю, что можно есть, потому что желудочно-кишечный тракт человека активно работает и в ночные часы. То есть самый большой нерв человеческого тела, вагус, активен в это время. Но суть в другом – что распад жира, липолиз, он идет после 12 часов, поэтому можно сделать перерыв и этим достичь снижения веса.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А я еще слышала, что нужно кушать максимум за два часа до сна.

Можно ли есть после шести? Врач-психотерапевт развенчал популярный миф

Валерий Гринь:
Это уже относится даже и к гигиене сна.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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