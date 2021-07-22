Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Так и правительство и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили?» - завил Александр Лукашенко 22 июля на совещании с руководством Совета министров Беларуси.

president.gov.by/ru . «Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет «зачистка». Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами», - цитирует Лукашенко сайт

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко – о зачистке «третьего сектора»: Мы получили под две тысячи НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов Только теперь, по его словам, власти спохватились и начали «зачистку» «третьего сектора».

Только теперь, по его словам, власти спохватились и начали «зачистку» «третьего сектора».