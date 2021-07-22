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Лукашенко – о зачистке «третьего сектора»: Мы получили под две тысячи НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов

22.07.2021 14:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко – о зачистке «третьего сектора»: Мы получили под две тысячи НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов
Фото: president.gov.by
Белорусский правитель объяснил, почему власти начали «зачистку» третьего сектора».

«Так и правительство и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили?» - завил Александр Лукашенко 22 июля на совещании с руководством Совета министров Беларуси.



Только теперь, по его словам, власти спохватились и начали «зачистку» «третьего сектора».

«Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет «зачистка». Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами», - цитирует Лукашенко сайт president.gov.by/ru.
 
 
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Только теперь, по его словам, власти спохватились и начали «зачистку» «третьего сектора».
 
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