Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

president.gov.by . «У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов (примеров море) до чиновников», - цитирует политика сайт

Разобраться с «зарплатами в конвертах»

«Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было, - подчеркнул он. - Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы».

«Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране - таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством».

«К этой теме надо подойти предельно ответственно, проанализировать все риски - для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения в законодательстве, то необходимо наметить этапы его реформирования», - сказал он.

Налоговикам увеличат штат

«Я хотел бы услышать мотивацию. Вы знаете мое отношение к увеличению численности министерств и ведомств, - обратил внимание Лукашенко. - Прошу пояснить, как дополнительные чиновники Министерства по налогам и сборам упростят отношения граждан с налоговыми органами, обеспечат дебюрократизацию этой сферы и упрощение налогового администрирования».

Фото: president.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мы создали колоссальный офшор»: Лукашенко потребовал разобраться с ИП и самозанятыми Кроме того, Лукашенко напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах.

По словам, в первую очередь правительство должно выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.Кроме того, Лукашенко напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах.Налоговые послабления, по словам Лукашенко, нужно оставить только для отдельных категорий самозанятых граждан:Лукашенко поставил задачу правительству еще раз все взвесить, вместе с парламентариями, профильными ведомствами и местными органами власти комплексно проработать все аспекты.Для полной цифровизации учета, контроля и уплаты налогов, совершенствования налогового администрирования предлагается увеличить численность сотрудников Министерства по налогам и сборам.«Все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В этой связи нужны железные гарантии, что они своевременны и что без этих расходов не обойтись, и что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов. Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов - от ядерной безопасности до наращивания экспорта», - сказал Лукашенко.