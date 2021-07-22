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«Мы создали колоссальный офшор»: Лукашенко потребовал разобраться с ИП и самозанятыми

22.07.2021 14:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мы создали колоссальный офшор»: Лукашенко потребовал разобраться с ИП и самозанятыми
Фото: president.gov.by
Белорусский правитель потребовал навести порядок в деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом он заявил 22 июля на совещании с руководством Совета министров.

По словам Александра Лукашенко, в первую очередь правительство должно выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.

«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов (примеров море) до чиновников», - цитирует политика сайт president.gov.by.


Разобраться с «зарплатами в конвертах»



Кроме того, Лукашенко напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах.

«Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было, - подчеркнул он. - Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы».



Налоговые послабления, по словам Лукашенко, нужно оставить только для отдельных категорий самозанятых граждан:

«Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране - таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством».


Лукашенко поставил задачу правительству еще раз все взвесить, вместе с парламентариями, профильными ведомствами и местными органами власти комплексно проработать все аспекты.

«К этой теме надо подойти предельно ответственно, проанализировать все риски - для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения в законодательстве, то необходимо наметить этапы его реформирования», - сказал он.


Налоговикам увеличат штат


Для полной цифровизации учета, контроля и уплаты налогов, совершенствования налогового администрирования предлагается увеличить численность сотрудников Министерства по налогам и сборам.

«Я хотел бы услышать мотивацию. Вы знаете мое отношение к увеличению численности министерств и ведомств, - обратил внимание Лукашенко. - Прошу пояснить, как дополнительные чиновники Министерства по налогам и сборам упростят отношения граждан с налоговыми органами, обеспечат дебюрократизацию этой сферы и упрощение налогового администрирования».


«Мы создали колоссальный офшор»: Лукашенко потребовал разобраться с ИП и самозанятыми

Фото: president.gov.by

«Все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В этой связи нужны железные гарантии, что они своевременны и что без этих расходов не обойтись, и что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов. Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов - от ядерной безопасности до наращивания экспорта», - сказал Лукашенко.
 
 
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Кроме того, Лукашенко напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах.
 
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