|
«Мы создали колоссальный офшор»: Лукашенко потребовал разобраться с ИП и самозанятыми
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
По словам Александра Лукашенко, в первую очередь правительство должно выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.
«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов (примеров море) до чиновников», - цитирует политика сайт
Разобраться с «зарплатами в конвертах»
Кроме того, Лукашенко напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах.
«Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было, - подчеркнул он. - Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы».
Налоговые послабления, по словам Лукашенко, нужно оставить только для отдельных категорий самозанятых граждан:
«Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране - таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством».
Лукашенко поставил задачу правительству еще раз все взвесить, вместе с парламентариями, профильными ведомствами и местными органами власти комплексно проработать все аспекты.
«К этой теме надо подойти предельно ответственно, проанализировать все риски - для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения в законодательстве, то необходимо наметить этапы его реформирования», - сказал он.
Налоговикам увеличат штат
Для полной цифровизации учета, контроля и уплаты налогов, совершенствования налогового администрирования предлагается увеличить численность сотрудников Министерства по налогам и сборам.
«Я хотел бы услышать мотивацию. Вы знаете мое отношение к увеличению численности министерств и ведомств, - обратил внимание Лукашенко. - Прошу пояснить, как дополнительные чиновники Министерства по налогам и сборам упростят отношения граждан с налоговыми органами, обеспечат дебюрократизацию этой сферы и упрощение налогового администрирования».
Фото: president.gov.by
«Все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В этой связи нужны железные гарантии, что они своевременны и что без этих расходов не обойтись, и что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов. Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов - от ядерной безопасности до наращивания экспорта», - сказал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, Лукашенко напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)