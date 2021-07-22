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У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! . Лукашенко потребовал навести порядок в сфере ИП и самозанятых

22.07.2021 14:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! . Лукашенко потребовал навести порядок в сфере ИП и самозанятых
Фото: Myfin.by

Во время совещания Александр Лукашенко потребовал навести порядок в этой сфере, чтобы было понятно, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.

По его словам, система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. Бизнесменам и предпринимателям еще раз напомнили, что в случае неуплаты налогов «мало потом не покажется и обижаться потом не надо».

«Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством», – заявил Лукашенко.

При этом он высказал обеспокоенность по поводу того, что в стране слишком много ИП.

«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов, примеров море, до чиновников», – сказал Лукашенко.

Напомним, еще в феврале этого года появилась информация о том, что для индивидуальных предпринимателей хотят изменить систему уплаты единого налога и взносов в ФСЗН.

 
 
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