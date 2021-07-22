Опейкин: Выдача Кудина - вопрос уже скорее политический, чем юридический









«Выдача Алексея Кудина — это вопрос уже скорее политический, чем юридический.





Что грозит Алексею? Тюрьма и пытки. То же самое, что происходит с другими политическими заключенными. Алексей Кудин является политическим заключенным, это не какой-то уголовный преступник, это политически преследуемый спортсмен.





Мы, как Фонд спортивной солидарности, очень долго отстаивали вопрос отмены экстрадиции Алексея Кудина. Экстрадиция должна была состояться еще в январе. Но благодаря нашим действиям, общественности беларусской и российской, включению большого количества спортсменов, мы написали большую петицию, которую направляли в Генпрокуратуру, Олимпийский комитет и Госдуму, в январе ничего не произошло.





это не очень хорошо скажется на авторитете российских властей, судов », – сказал Опейкин. Экстрадиция Алексея в Беларусь — очень негативный факт для всего общества, не только для спортсменов. И мне кажется,», – сказал Опейкин.



