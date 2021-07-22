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Уникальный случай: в Бресте милиции не удалось наказать женщину за БЧБ-белье на балконе

22.07.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Брестском областном суде 21 июля рассматривалось обжалование решения районного суда.

28 июня дело по народной статье 24.23 КоАП (бывшая ст.23.24) прекратили "за недоказанностью". 

Но вот в областном суде состоялось продолжение по делу. Оказалось, что начальник Ленинского РОВД Бреста подал жалобу на решение суда 1-й инстанции. Мол, дело было расследовано необъективно, и нужно отправить его в районный суд на новое рассмотрение. 

В жалобе должностное лицо указало, что "в связи с широкой осведомленностью граждан о протестном характере бело-красно-белой символики", сочетание развешенных на балконе штор и постельного белья было якобы подобрано умышленно. 

Зинчук Н.Н. на суде поясняла, что утром 9 мая просто занялась стиркой. Постельное белье, шторы, тюли вывесила на балконе на 4-х веревках. На получившееся сочетание цветов не обратила внимания, тем более,что шторы были не красными, а темно-бордовыми. И вообще ни она, ни ее близкие не привлекались по ст.23.34, "никуда не ходили" и "вообще презираем это". 

Итог. Судья облсуда Сенько Руслана Альбертовна приняла решение: постановление районного суда в отношении Зинчук оставить без изменений, а жалобу - без удовлетворения, сообщает @viasna_brest.
 
Теги: Брест
 
 
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В Брестском областном суде 21 июля рассматривалось обжалование решения районного суда.
 
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