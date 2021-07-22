Адвокат Кудина: Россия не имела права выдавать его Беларуси









Европейский суд по правам человека постановил запретить экстрадицию , но на свободу Алексей из СИЗО так и не вышел, родные и адвокат дежурили под стенами изолятора. , но на свободу Алексей из СИЗО так и не вышел, родные и адвокат дежурили под стенами изолятора.





nashaniva. Адвокат комитета "Гражданское содействие" Мария Красова настаивает, что Россия не имела права в обход решения ЕСПЧ выдавать Кудина белорусским властям, сообщает





Семье поступила информация, что ночью Алексей на самолете прибыл в Минск





В Беларуси его обвиняют в сопротивлении милиции, он принимал участие в протестах в Молодечно, в целях безопасности бежал из страны.



