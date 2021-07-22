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Адвокат Кудина: Россия не имела права выдавать его Беларуси
Источник материала: Партизан
Адвокат комитета "Гражданское содействие" Мария Красова настаивает, что Россия не имела права в обход решения ЕСПЧ выдавать Кудина белорусским властям, сообщает
Семье поступила информация, что ночью Алексей на самолете прибыл в Минск.
В Беларуси его обвиняют в сопротивлении милиции, он принимал участие в протестах в Молодечно, в целях безопасности бежал из страны.
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Вероятно, вчера поздно вечером спортсмена Алексея Кудина тайно вывезли из Москвы в Минск
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