Мнение: После визита Тихановской в США могут задуматься, как отстранить Лукашенко от власти

– Что вы думаете о содержании визита Тихановской в США? Насколько удачным он получается?





– Все зависит от того, какие ожидания вкладывались в этот визит. Светлана Тихановская явно не является руководителем протестов в Беларуси, она скорее моральный символ. Белорусы считают ее победителем президентских выборов и как национальный лидер она выполняет задачи представительства нашего общества за рубежом. В этом смысле ее визит в Соединенные Штаты очень важен.





Потому что Светлана Тихановская имела встречи на таком уровне, на котором, наверное, кроме глав государств и правительств никто не встречается. Она встретилась с госсекретарем США, с советником президента Байдена.





Кроме того, Светлана Тихановская дала интервью нескольким очень влиятельным американским СМИ.





Думаю, у нее были все возможности донести информацию о сегодняшней ситуации в Беларуси до американских властей и общества. То есть на мой взгляд, ту задача, которая стояла перед ней, Тихановская выполнила.

– Почему не дошло до встречи с президентом Байденом?





– У президента США график очень напряженный. Встретиться, чтобы пожать руки и разойтись? Наверное, в этом там не видели смысла.





Да и при всей позиции Штатов по происходящему в Беларуси, при том, что они не признают Лукашенко легитимным главой государства, Светлана Тихановская для них официальным статусом не располагает. Они понимают, что она лидер сторонников перемен, но для встречи с президентом США нужна повестка дня.





Если бы Соединенные Штаты такую повестку имели, планировали свои действия в отношении руководителя Беларуси, то, наверное, такая встреча состоялась бы.

Но может быть все еще впереди?





– Считаете, что у США нет четкой стратегии пот отношению к Беларуси?





– Смотря что подразумевать под стратегией. Если подразумевать план по отстранению Лукашенко от власти, то, скорее всего, такой стратегии у США нет.

Как бы нам это не было прискорбно, но не только Штаты, но и Евросоюз считают, что изменение ситуации в Беларуси – дело самих белорусов.





Те, кто из-за рубежа смотрят на события в нашей стране с сочувствием и моральной поддержкой, не считают возможным добиваться изменения ситуации здесь не дипломатическими средствами.





– Поможет ли визит Тихановской выработать властям США новую стратегию?





– Вполне возможно. Перечисленные встречи в любом случае сделают более предметным представление американцев о происходящем в Беларуси.





Наверное, еще пару лет назад в США на вопрос, где находится наша страна, в лучшем случае ответил бы один опрошенный из десяти. Думаю, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону – и в этом большая заслуга Светланы Тихановской и ее команды.





Любые встречи на таком уровне увеличивают уровень знакомства с белорусскими проблемами.





– Месяц назад Байден встречался с Путиным: как думаете, могли они договориться о разрешении политического кризиса в Беларуси?





– Теоритически договоренности могли быть: вопрос, насколько четкие.





Думаю, если бы Россия сказала, что предпримет меры для отстранения Лукашенко от власти и для проведения в стране демократических выборов (хотя бы в понимании Москвы), то Соединенные Штаты это устроило бы.





Мы имеем опыт ситуации в Молдове, где благодаря договоренностям всех сторон был отстранен от власти президент Додон. Мы видим ситуацию в Армении, где демократические выборы прошли уже дважды и дважды подтвердили мандат демократа Пашиняна, который при всем этом стремится к налаживанию отношений с Россией.





Что я абсолютно исключаю: что США могли сказать России – делайте в Беларуси что хотите, это сфера вашего влияния.





Риторики Ялты, которую хотела бы услышать Москва, я уверен, в любом случае власти США не приемлют.