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Мнение: После визита Тихановской в США могут задуматься, как отстранить Лукашенко от власти

22.07.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На данный же момент такой стратегии у Соединенных Штатов нет, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.

Мнение: После визита Тихановской в США могут задуматься, как отстранить Лукашенко от власти
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Светлана Тихановская
– Что вы думаете о содержании визита Тихановской в США? Насколько удачным он получается?

– Все зависит от того, какие ожидания вкладывались в этот визит. Светлана Тихановская явно не является руководителем протестов в Беларуси, она скорее моральный символ. Белорусы считают ее победителем президентских выборов и как национальный лидер она выполняет задачи представительства нашего общества за рубежом. В этом смысле ее визит в Соединенные Штаты очень важен.

Потому что Светлана Тихановская имела встречи на таком уровне, на котором, наверное, кроме глав государств и правительств никто не встречается. Она встретилась с госсекретарем США, с советником президента Байдена.

Кроме того, Светлана Тихановская дала интервью нескольким очень влиятельным американским СМИ.

Думаю, у нее были все возможности донести информацию о сегодняшней ситуации в Беларуси до американских властей и общества. То есть на мой взгляд, ту задача, которая стояла перед ней, Тихановская выполнила.
 
– Почему не дошло до встречи с президентом Байденом? 

– У президента США график очень напряженный. Встретиться, чтобы пожать руки и разойтись? Наверное, в этом там не видели смысла. 

Да и при всей позиции Штатов по происходящему в Беларуси, при том, что они не признают Лукашенко легитимным главой государства, Светлана Тихановская для них официальным статусом не располагает. Они понимают, что она лидер сторонников перемен, но для встречи с президентом США нужна повестка дня.

Если бы Соединенные Штаты такую повестку имели, планировали свои действия в отношении руководителя Беларуси, то, наверное, такая встреча состоялась бы.
Но может быть все еще впереди?

– Считаете, что у США нет четкой стратегии пот отношению к Беларуси?

– Смотря что подразумевать под стратегией. Если подразумевать план по отстранению Лукашенко от власти, то, скорее всего, такой стратегии у США нет.
Как бы нам это не было прискорбно, но не только Штаты, но и Евросоюз считают, что изменение ситуации в Беларуси – дело самих белорусов. 

Те, кто из-за рубежа смотрят на события в нашей стране с сочувствием и моральной поддержкой, не считают возможным добиваться изменения ситуации здесь не дипломатическими средствами. 

– Поможет ли визит Тихановской выработать властям США новую стратегию?

– Вполне возможно. Перечисленные встречи в любом случае сделают более предметным представление американцев о происходящем в Беларуси.

Наверное, еще пару лет назад в США на вопрос, где находится наша страна, в лучшем случае ответил бы один опрошенный из десяти. Думаю, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону – и в этом большая заслуга Светланы Тихановской и ее команды.

Любые встречи на таком уровне увеличивают уровень знакомства с белорусскими проблемами. 

– Месяц назад Байден встречался с Путиным: как думаете, могли они договориться о разрешении политического кризиса в Беларуси?

– Теоритически договоренности могли быть: вопрос, насколько четкие. 

Думаю, если бы Россия сказала, что предпримет меры для отстранения Лукашенко от власти и для проведения в стране демократических выборов (хотя бы в понимании Москвы), то Соединенные Штаты это устроило бы.

Мы имеем опыт ситуации в Молдове, где благодаря договоренностям всех сторон был отстранен от власти президент Додон. Мы видим ситуацию в Армении, где демократические выборы прошли уже дважды и дважды подтвердили мандат демократа Пашиняна, который при всем этом стремится к налаживанию отношений с Россией. 

Что я абсолютно исключаю: что США могли сказать России – делайте в Беларуси что хотите, это сфера вашего влияния. 

Риторики Ялты, которую хотела бы услышать Москва, я уверен, в любом случае власти США не приемлют. 
 
Теги: знакомства
 
 
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На данный же момент такой стратегии у Соединенных Штатов нет, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.
 
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