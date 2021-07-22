ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правитель: «Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают»

22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко прокомментировал зачистку неправительственных организаций в Беларуси.

— Так и правительство и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? — поинтересовался Лукашенко. — Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами.

В Беларуси последнюю неделю проходят обыски у различных неправительственных организаций. Так, 14 июля прошли у сотрудников незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна», БАЖ, партии БНФ, Центра экономических исследований BEROC, правозащитной организации «Гендерные перспективы», движения «За свободу», Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей, напоминает Zerkalo.io.

15 июля пришли с обысками к «Говори правду», «Таварыству беларускай мовы» и «Гражданскому форуму». 16 июля обыски прошли в социально-информационное учреждение «ТаймАкт», независимом профсоюзе РЭП и офисе Белорусской службы «Радио Свобода».

16 июля Следственный комитет заявил, что получил информацию о причастности ряда НГО и СМИ к «теневому движению финансовых средств, неуплате налогов и финансированию протестной активности».

Лукашенко вновь пригрозил предпринимателям: «Мало потом не покажется»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко прокомментировал зачистку неправительственных организаций в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Амэрыканскія палітыкі заклікалі Эўразьвяз, ЗША і Канаду стварыць адзіны фронт для абароны сувэрэнітэту Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by