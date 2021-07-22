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«Я не хочу вареное, я хочу жареное». Как накормить ребёнка и что такое детская анорексия?

22.07.2021 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В среднем ставят диагноз «анорексия» не детям, скажем, подросткам – в 14-18 лет. Но я нашла данные, что сейчас все чаще появляются случаи, когда этот диагноз выставляется детям от 10 до 12 лет. Мы говорим сейчас о детской анорексии, так ли это?

«Я не хочу вареное, я хочу жареное». Как накормить ребёнка и что такое детская анорексия?

Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Да, говорят о детской анорексии, хотя это расстройство пока имеет больше вопросов, чем ответов. Надо учитывать, что с 6 до 11 лет ребенок особо чувствителен к информации о своем теле, о питании, о какой-то социальной информации. И действительно может возникнуть это расстройство не только в 10-12 лет, но и раньше.

Алеся Лакина:
Мне кажется, ребенок никогда не откажется от конфетки, булочки и сладкого.

«Я не хочу вареное, я хочу жареное». Как накормить ребёнка и что такое детская анорексия?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вот я как многодетная мама, мать троих детей, хочу сказать, что накормить детей очень сложно. Это не хочу, это не буду, что ты мне положила, мне это невкусно пахнет, я не хочу вареное, я хочу жареное. Это просто какой-то сумасшедший дом. Есть какая-то норма, как кормить детей и как их научить, чтобы они любили эту пищу? Весь ли вопрос в приготовлении – вкусно-невкусно?

Валерий Гринь:
Возможно, должно быть чувство голода для этого.

Наталья Надольская:
То есть он должен больше двигаться?

«Я не хочу вареное, я хочу жареное». Как накормить ребёнка и что такое детская анорексия?

Валерий Гринь:
Да.

Наталья Надольская:
Доктор Комаровский так и говорил: «Пока ребенок не набегается на улице, не придет грязный, голодный домой, вот тогда он съест все, что мама приготовила».

«Я не хочу вареное, я хочу жареное». Как накормить ребёнка и что такое детская анорексия?

Алеся Лакина:
Вы знаете, мама мне рассказывала про меня в детстве – я тоже была таким проблемным ребенком в плане еды, меня невозможно было накормить. И когда я чувствовала голод, я говорила: «Дайте попить». Но есть я все равно отказывалась. Как с этим бороться?

Наталья Надольская:
А мне мама заваривала крапиву, потому что кто-то сказал, что крапива улучшает аппетит. И еще, по-моему, лимон. Вот лимон, лимонная вода тоже вызывает дополнительное желание покушать.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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