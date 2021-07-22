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Встретили под звуки оркестра. В Беларусь прибыли российские военнослужащие для подготовки учения «Запад-2021»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые российские военнослужащие с техникой прибыли в Беларусь для подготовки учения «Запад-2021». Оно пройдет на полигонах двух стран в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основу замысла положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против Союзного государства. Традиционно гостей в погонах встретили хлебом и солью под звуки военного оркестра. Импровизированная церемония прошла непосредственно на железнодорожной станции Полонка.
Сергей Кобров, заместитель командира воинской части (Россия):
На российско-белорусском учении будет массово применяться военная авиация. Ему будет предшествовать целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные маневры.
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Встретили под звуки оркестра. В Беларусь прибыли российские военнослужащие для подготовки учения «Запад-2021»
Новости Беларуси. Первые российские военнослужащие с техникой прибыли в Беларусь для подготовки учения «Запад-2021». Оно пройдет на полигонах двух стран в сентябре,...
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