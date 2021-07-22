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Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан. 22 июля ускорить процесс решения проблемы могут жители Витебской области. Члены Совета Республики выехали сразу в несколько районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Толочине работал Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. Среди вопросов – незаконное возведение постройки, ремонт дороги, благоустройство земель.
Местная жительница обратилась с коллективной проблемой. Ежедневно около городского парка по ночам собирается молодежь, которая громко слушает музыку. В этом микрорайоне проживают люди разного возраста: и молодые семьи с детьми, и пенсионеры. Из-за шума они не могут ночами спокойно спать.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Анна Анненкова, жительница Толочина:
На прием в Толочине записались несколько человек. Все проблемы взяты на контроль.
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Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан. 22 июля ускорить процесс решения проблемы могут жители Витебской области. Члены Совета...
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