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Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха

22.07.2021 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан. 22 июля ускорить процесс решения проблемы могут жители Витебской области. Члены Совета Республики выехали сразу в несколько районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха

Так, в Толочине работал Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. Среди вопросов – незаконное возведение постройки, ремонт дороги, благоустройство земель.

Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха

Местная жительница обратилась с коллективной проблемой. Ежедневно около городского парка по ночам собирается молодежь, которая громко слушает музыку. В этом микрорайоне проживают люди разного возраста: и молодые семьи с детьми, и пенсионеры. Из-за шума они не могут ночами спокойно спать.

Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Гражданке этой нужно выразить большую благодарность за этот сигнал. Я думаю, в самое ближайшее время эта ситуация будет максимально изучена со всех сторон, в том числе путем привлечения инспекции по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов. Причины подобного антиобщественного поведения будут выявлены, необходимым образом будут предприняты меры, чтобы обеспечить сохранность общественного порядка, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха и комфорта граждан, проживающих в местах, непосредственно примыкающих к паркам, местам отдыха населения.

Сергей Сивец о громкой музыке по ночам в Толочине: будут предприняты меры, чтобы обеспечить здоровые условия для отдыха

Анна Анненкова, жительница Толочина:
В этом вопросе не только я заинтересована, но и многие другие жители этого маленького красивого городка.

На прием в Толочине записались несколько человек. Все проблемы взяты на контроль.

 
 
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан. 22 июля ускорить процесс решения проблемы могут жители Витебской области. Члены Совета...
 
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