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Семён Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки по Беларуси, которого «слили»
Источник материала: СТВ
Бывший народный депутат Семен Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки против белорусской власти, за что его потом «слили», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед судебным заседанием он рассказал, что активно противостоял официальному Минску перед проведением президентских выборов. В сотрудничестве с украинской разведкой он организовывал лагеря для представителей белорусской оппозиции в Волынской области. А саму операцию инициировали спецслужбы США.
Семен Семенченко, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс»:
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Бывший народный депутат Семен Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки против белорусской власти, за что его потом «слили», сообщили в программе...
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