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МИД России удивлён заявлениями западных политиков о поощрении Минском нелегальной миграции
Источник материала: СТВ
В МИД России призвали Литву сотрудничать с Беларусью по проблеме миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, высказываясь на данную тему, отметил, что Москва удивлена заявлениями ряда западных политиков о том, что Минск якобы поощряет нелегальную миграцию.
Андрей Руденко, заместитель министра иностранных дел России:
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В МИД России призвали Литву сотрудничать с Беларусью по проблеме миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замглавы внешнеполитического ведомства...
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