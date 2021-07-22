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МИД России удивлён заявлениями западных политиков о поощрении Минском нелегальной миграции

22.07.2021 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В МИД России призвали Литву сотрудничать с Беларусью по проблеме миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, высказываясь на данную тему, отметил, что Москва удивлена заявлениями ряда западных политиков о том, что Минск якобы поощряет нелегальную миграцию.

МИД России удивлён заявлениями западных политиков о поощрении Минском нелегальной миграции

Андрей Руденко, заместитель министра иностранных дел России:
Что же касается Литвы, то вместо подрывной деятельности ей следовало бы решать волнующие ее вопросы противодействия незаконным мигрантам в контактах с белорусскими властями. Однако Вильнюс не только уклоняется от такого сотрудничества, но и наращивает конфронтационную линию.

 
Теги: Минск
 
 
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В МИД России призвали Литву сотрудничать с Беларусью по проблеме миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замглавы внешнеполитического ведомства...
 
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