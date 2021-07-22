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В Минске за распространение наркотиков задержан студент-иностранец

22.07.2021 14:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан иностранный слушатель белорусского вуза, распространявший наркотики. Такие сведения разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Днем 20 июля столичный наркоконтроль задержал 25-летнего гражданина одной из стран СНГ. В его рюкзаке обнаружили более 1 кг мефедрона. Молодой человек признался, что накануне успел сделать закладки в Минском районе. В лесах пристоличья оперативники нашли несколько тайников с альфа-PVP весом более 0,4 кг, а в съемной квартире задержанного - электронные весы, фасовочные пакеты и изоленту", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что дилер учится в одном из высших учебных заведений Беларуси и параллельно работает на виртуальный наркомаркет: привозит в Минск из другой области крупные партии товара, фасует на более мелкие и делает закладки. Доход, по словам студента, тратился на погашение долгов.

Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за сбыт психотропных веществ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан иностранный слушатель белорусского вуза, распространявший наркотики. Такие сведения...
 
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