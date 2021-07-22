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Лукашенко: Побежали за демократией и получили 2 тыс. НПО, НКО, бандитов и иноагентов

22.07.2021 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко заявил, что слепое перенимание зарубежных веяний привело к тому, что на небольшую страну было создано под две тысячи НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов.

"…Правительство и МИД побежали за "демократией" и посоздавали у нас, пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать, и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили?", - заявил сегодня Лукашенко.

"Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами", - сказал он.

"Мы часто говорим "ах, смотрите, за рубежом конституция такая", еще чего-то. Вот нам надо обязательно в эту "демократию" бежать и обязательно в этом направлении двигаться. Потом проходят годы, я же не первый год президент, и оказывается, что мы зря сделали эти шаги", - утверждает пенсионер.

"Конечно, нельзя быть ретроградами и держаться за устаревшее, ибо отстанем вообще. Но надо бежать в нужном направлении, всегда просчитывать последствия тех или иных шагов".

 
 
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Лукашенко заявил, что слепое перенимание зарубежных веяний привело к тому, что на небольшую страну было создано под две тысячи НПО, НКО, бандитов и иностранных...
 
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