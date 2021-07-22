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Чалый: «Лукашенко начинает понимать, что все, что он злобно, шевеля усами, хмуря брови, топая ногой говорит, уходит в песок»

22.07.2021 15:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Чалый: «Лукашенко начинает понимать, что все, что он злобно, шевеля усами, хмуря брови, топая ногой говорит, уходит в песок»
Сергей Чалый. Кадр из видео
Аналитик Сергей Чалый в эфире на своем Youtube-канале высказал мнение, что ближайшее окружение Лукашенко просто саботирует его поручения:

— Лукашенко начинает понимать, что в действительности все, что он злобно, шевеля усами, хмуря брови, топая ногой говорит: «Я там, сейчас, сделайте мне…»... Он понимает, что это все уходит в песок. Особо никто не хочет ради него, как бы это прилично сказать, рвать задницу.

Сергей Чалый обращает внимание на то, что происходит итальянская забастовка чиновников:

— Они сидят, смотрят на него и думают: «Что еще интересного вы нам расскажите. Что? Правда? Стреляли поверх голов на границе? Кошмар какой, что же делать с этим?!». Вот они сидят и ничего не делают.


Также аналитик привел в пример историю, которую написала его знакомая в «Фейсбуке» о «подаренной» Илоном Маском Лукашенко Tesla:

— Тогда у Эйсмонт спрашивают, дарил ли Маск автомобиль или нет, а она начинает юлить. А что вы от нее хотите? Слушайте, в каждой деревне есть такой персонаж: дед-врун. Все знают, что он такой есть, он собирает застолья, начинает рассказывать сказки. Как он в молодости «рецензировал Горбачеву программу «500 дней» Явлинского», «знаком с Илоном Маском».

Когда в деревне за столом оказывается незнакомый человек, а дед начинает говорить, то все как-то неловко смотрят друг на друга и говорят «не обращай внимание».
 
 
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