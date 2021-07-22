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Меркель назвала неприемлемой политику Беларуси по пропуску мигрантов в Литву
Источник материала: UDF
Карикатура: DW
Канцлер Германии видит политическую составляющую со стороны Минска в упомянутом миграционном кризисе.
Власти Литвы неоднократно заявляли, что к организации кризиса с мигрантами могут быть причастны власти Беларуси, угрожали санкциями и обращались за помощью к Евросоюзу.
В Литву за последние сутки нелегально пришло из нашей страны 110 человек, большинство из них — иракцы.
В этом году количество таких нелегалов, задержанных литовскими пограничниками, увеличилось в 29 раз!
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В Литву за последние сутки нелегально пришло из нашей страны 110 человек, большинство из них — иракцы.
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