Источник: Кудин находится в СИЗО №1 в Минске

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский боец Алексей Кудин находится в СИЗО №1 в Минске, передает BSSF.





Несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина, апелляционный суд Москвы оставил в силе решение выдать спортсмена Беларуси.

По словам адвоката, Кудина уже днем не было в СИЗО Зеленограда. Бойца вывезли из России в Беларусь.

Алексей Кудин был задержан в России 21 января. Его обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.