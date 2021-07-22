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Источник: Кудин находится в СИЗО №1 в Минске

22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский боец Алексей Кудин находится в СИЗО №1 в Минскепередает BSSF.

Источник: Кудин находится в СИЗО №1 в Минске

Несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина, апелляционный суд Москвы оставил в силе решение выдать спортсмена Беларуси.

По словам адвоката, Кудина уже днем не было в СИЗО Зеленограда. Бойца вывезли из России в Беларусь.

Алексей Кудин был задержан в России 21 января. Его обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Бойца тайно вывезли из России.
 
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