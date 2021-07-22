Правозащитники сообщают о нескольких задержаниях и обысках в регионах

Не меньше трех человек задержали 22 июля в Пружанах — Илью Ильяшевича, Юрия Попко и Анатолия Девентейчика, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





На утро они были вызваны в местный РОВД к участковому как «лица, в отношении которых ведется административный процесс». «Вскоре стало известно, что они уже задержаны и будут помещены в ИВС, — говорится в сообщении. — Также знакомая Девентейчика сообщила, что Анатолий в отделении милиции требовал вызова скорой медпомощи, однако ему в этом отказали», передает БелаПАН .

Всех троих задерживали 2 июля. Тогда их отпустили без составления протоколов после трех суток в изоляторе.

По данным правозащитников, в Докшицах сегодня утром силовики пришли с обыском к местному жителю Юрию Стодольнику, причины неизвестны.

В Минске на рабочем месте задержана 32-летняя Екатерина Катусова, причина также неизвестна. Ранее ее уже задерживали (в ноябре). Сообщается также о задержании в Минске 28-летнего Владислава Бохана.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает об очередном обыске дома у журналистки-фрилансера Татьяны Смоткиной из Глубокого. У нее забрали телефон и системный блок компьютера. Журналистка на свободе.

По ее словам, обыск проводили на основании ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) из-за публикации 12 апреля в местном телеграм-канале видеоролика о взрывчатке.

«Милиционеры посчитали, что я могу быть причастной к распространению информации об этом», — сказала Смоткина.