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В Беларуси собран первый миллион тонн зерна и рапса

22.07.2021 15:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аграрии собрали первый миллион тонн зерна и рапса. На утро 22 июля обмолочено 11 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собран первый миллион тонн зерна и рапса

Впереди еще много кропотливой работы. Больше ее, конечно, на севере страны. Ведь южные регионы приступили к уборке, можно сказать, в полном объеме. К страде готовы и в Витебской области. Там техника вышла в поле в небывало ранние сроки. Палящее солнце не дало колосу набрать полную силу. Если темпы опережают прошлогодние, то урожайность зерновых из-за летней жары и нехватки влаги ниже.

 
 
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Новости Беларуси. Аграрии собрали первый миллион тонн зерна и рапса. На утро 22 июля обмолочено 11 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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