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Погода в СНГ: из-за жары рыба массово гибнет в Казахстане, высокие температуры возвращаются в Кыргызстан

22.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

30-градусная жара вернется в Москву на следующей неделе. А сегодня в российской столице +22, без дождей. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Жара не унимается в Казахстане. В Алматы с утра уже +32. Зной продолжит нагнетать атмосферу, и столбики термометров поднимутся до +42. Горячо не только на юге. На севере Казахстана из-за жары в озерах массово гибнет рыба.

Больше полутонны мертвого карася собрали на берегу озера Карабек местные жители. Причиной мора рыбы стал недостаток кислорода в воде. Специалисты связывают это с аномальной жарой, температура воздуха в регионе доходила до +40.

Кыргызстан

В Кыргызстане действует штормовое предупреждение. В некоторых районах пройдут ливни. В горах селеопасно. На большей части республики сегодня +36. А уже завтра в страну вернется аномальная жара. Горячее всего будет на юге – +40 и выше.

Спасатели рассылают гражданам предупреждения о запрете купания в необследованных местах рек, каналов и прудов. Родителям рекомендуют не оставлять детей у воды без присмотра. За месяц в стране утонули 13 человек.

Армения

Жара уходит из Армении шумно – с дождями, грозой и градом. Осадков не будет в Араратской долине, Армавире, Вайоц-Дзоре и Сюнике. В Ереване днем +39. Дождь освежит атмосферу только после обеда.

Осадки спешат на помощь спасателям, которые борются с природными пожарами. Накануне из-за аномального зноя на горячую линию МЧС Армении поступило несколько десятков сообщений о возгораниях травы и деревьев. С огнем справились, но опасность новых возгораний сохраняется.

Беларусь

Холодный фронт, который затопил Европу, в Беларусь пришел с хорошими намерениями. Избавил жителей от назойливой жары. Столбики термометров в стране не поднимаются выше плюс 27. Такая погода продержится до конца недели.

Из-за обжигающего зноя черники в лесах в этом году меньше, чем в прошлом. Закупочные цены на ягоду выросли почти два раза. За килограмм сборщики получают больше трех долларов. Если в Беларусь снова вернется аномальная жара, цена станет еще выше.



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О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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