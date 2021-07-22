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Дирижёр филармонии о том, как поддержали наших олимпийцев в Бресте: «Самое необычное место за всё время»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Музыкальный привет из Беларуси в Токио. Оркестр Брестской областной филармонии на самой высокой точке гребного канала сыграл в поддержку белорусских олимпийцев. Брестчане запускают флешмоб в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попурри из мировых хитов в живом исполнении на одном из самых известных спортивных объектов страны. Олимпийские игры в 2021 году будут проходить на фоне беспрецедентных ограничений: болельщики не смогут сопровождать национальную сборную на соревнованиях. Вся надежда на проявленную активность в адрес наших спортсменов из Беларуси через социальные сети и необычные флешмобы.
Павел Денисюк, директор Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле:
Вячеслав Прилепин, дирижер камерного оркестра Брестской областной филармонии:
На гребном канале в Бресте проходят Олимпийские дни молодежи, где соревнуются юные гребцы. Они также присоединились к акции – готовый ролик выступления оркестра будет доступен на YouTube и в социальных сетях под хэштегом «Болеем за наших».
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Дирижёр филармонии о том, как поддержали наших олимпийцев в Бресте: «Самое необычное место за всё время»
Новости Беларуси. Музыкальный привет из Беларуси в Токио. Оркестр Брестской областной филармонии на самой высокой точке гребного канала сыграл в поддержку...
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