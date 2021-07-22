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Владимир Улахович: мы видим, что со стороны предприятий в Европе есть прямой интерес не потерять сотрудничество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Единая стратегия для бизнеса и дипломатии. Белорусские предприниматели 22 июля встретились с руководителями загранучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
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Владимир Улахович: мы видим, что со стороны предприятий в Европе есть прямой интерес не потерять сотрудничество
Новости Беларуси. Единая стратегия для бизнеса и дипломатии. Белорусские предприниматели 22 июля встретились с руководителями загранучреждений, сообщили в...
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