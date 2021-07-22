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Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами

22.07.2021 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Единая стратегия для бизнеса и дипломатии. Белорусские предприниматели 22 июля встретились с руководителями загранучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами

Сверить часы в деловой сфере в Минск приехали около 200 представителей отечественных компаний и главы дипмиссий в нескольких десятках стран. Все предприятия – резиденты Торгово-промышленной палаты. Очевидно, белорусский бизнес в связи с санкционным давлением вынужден искусно лавировать на мировом рынке. Потому встреча с прямыми проводниками белорусских интересов за рубежом – своевременный шаг для увеличения экспортного потенциала. 

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Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами

Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ:
У нас есть предложения от бизнеса во многих странах. Мы бы хотели, чтобы при помощи посольства мы хотя бы определились, насколько серьезны эти партнеры. Лишний раз проверить, насколько они представляют интерес в стране с точки зрения развития и силы для движения и дистрибьюции продукции, это для нас самая важная информация. На некоторых рынках, которые для нас сегодня являются новыми, мы хотели бы тоже посмотреть, чтобы на месте нам подсказали, какие существуют партнеры, какие существуют серьезные игроки на рынке, чтобы с ними войти в контакт и договориться о представлении интересов Минского тракторного завода.

Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами

Чтобы решить волнующие бизнесменов вопросы оперативно и продуктивно, послы и предприниматели общались в формате «один на один». Несмотря на недружественность рынков Евросоюза, немало и тех, кто готов расширить в своей стране ассортимент белорусских товаров и услуг. Задача руководителей дипмиссий – использовать для этого максимум дипломатических инструментов. 

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Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами

Итоги встречи – конкретные договоренности между отечественными производителями и загранучреждениями. Предприятия надеются, что это станет основой стабильной динамики экспорта и не даст опуститься ниже уровня первого полугодия.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Единая стратегия для бизнеса и дипломатии. Белорусские предприниматели 22 июля встретились с руководителями загранучреждений, сообщили в...
 
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