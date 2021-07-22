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Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Единая стратегия для бизнеса и дипломатии. Белорусские предприниматели 22 июля встретились с руководителями загранучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сверить часы в деловой сфере в Минск приехали около 200 представителей отечественных компаний и главы дипмиссий в нескольких десятках стран. Все предприятия – резиденты Торгово-промышленной палаты. Очевидно, белорусский бизнес в связи с санкционным давлением вынужден искусно лавировать на мировом рынке. Потому встреча с прямыми проводниками белорусских интересов за рубежом – своевременный шаг для увеличения экспортного потенциала.
Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ:
Чтобы решить волнующие бизнесменов вопросы оперативно и продуктивно, послы и предприниматели общались в формате «один на один». Несмотря на недружественность рынков Евросоюза, немало и тех, кто готов расширить в своей стране ассортимент белорусских товаров и услуг. Задача руководителей дипмиссий – использовать для этого максимум дипломатических инструментов.
Итоги встречи – конкретные договоренности между отечественными производителями и загранучреждениями. Предприятия надеются, что это станет основой стабильной динамики экспорта и не даст опуститься ниже уровня первого полугодия.
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Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами
Новости Беларуси. Единая стратегия для бизнеса и дипломатии. Белорусские предприниматели 22 июля встретились с руководителями загранучреждений, сообщили в...
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