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Под Крупками огонь уничтожил посевы пшеницы

22.07.2021 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Происшествие случилось накануне днем в поле ОАО «Холопеничи» возле деревни Мхерино-1.

Под Крупками огонь уничтожил посевы пшеницы

По данным МЧС, загорелась озимая пшеница на корню. В результате загорания уничтожен один гектар посевов.

Спасателям и работниками хозяйства удалось уберечь от огня 92 гектара.

 

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Происшествие случилось накануне днем в поле ОАО «Холопеничи» возле деревни Мхерино-1.
 
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