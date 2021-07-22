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Под Крупками огонь уничтожил посевы пшеницы
Источник материала: Навiны
Происшествие случилось накануне днем в поле ОАО «Холопеничи» возле деревни Мхерино-1.
По данным МЧС, загорелась озимая пшеница на корню. В результате загорания уничтожен один гектар посевов.
Спасателям и работниками хозяйства удалось уберечь от огня 92 гектара.
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Происшествие случилось накануне днем в поле ОАО «Холопеничи» возле деревни Мхерино-1.
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