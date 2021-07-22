Под Крупками огонь уничтожил посевы пшеницы

Происшествие случилось накануне днем в поле ОАО «Холопеничи» возле деревни Мхерино-1.





По данным МЧС, загорелась озимая пшеница на корню. В результате загорания уничтожен один гектар посевов.

Спасателям и работниками хозяйства удалось уберечь от огня 92 гектара.