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Берег Азовского моря атакуют огромные медузы
Источник материала: Навiны
Не самые приятные впечатления испытывают отдыхающие на Азовском море. Все дело в том, что уже несколько дней берег оккупировали большие медузы.
В основном, отмечают экологи, это, так называемые медузы-«туристы», которые в основном обитают в Черном море и заходят в Азовское полакомиться, когда здесь достаточно прогреется вода.
Не исключено, пишет
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Не самые приятные впечатления испытывают отдыхающие на Азовском море. Все дело в том, что уже несколько дней берег оккупировали большие медузы.
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