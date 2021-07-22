Берег Азовского моря атакуют огромные медузы

Не самые приятные впечатления испытывают отдыхающие на Азовском море. Все дело в том, что уже несколько дней берег оккупировали большие медузы.



Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В основном, отмечают экологи, это, так называемые медузы-«туристы», которые в основном обитают в Черном море и заходят в Азовское полакомиться, когда здесь достаточно прогреется вода.

Не исключено, пишет gazeta.ru со ссылкой на ученых, это не кратковременное явление — рост численности медуз может продолжиться как в течение месяца, так и сохраниться до конца сентября в зависимости от погодных условий и других факторов.