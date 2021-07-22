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В Бресте два работника магазина составляли подложные договоры о продаже сим-карт

22.07.2021 16:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела о служебном подлоге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление УСК.

По данным следствия, в прошлом августе двум брестчанам в Telegram написал незнакомый мужчина. Он знал, что они работают в магазине, в котором продаются сим-карты одного из операторов сотовой связи. Незнакомец предложил регистрировать сим-карты на вымышленных граждан России и продавать ему. Подозреваемые согласились, поскольку за выполнение плана продаж полагались премиальные выплаты. Мужчины составляли подложные договоры, активировали сим-карты и передавали покупателю. Полученные деньги вносили в кассу. Всего так было реализовано более 30 сим-карт.

Следователи осмотрели предметы и документы, допросили подозреваемых и свидетелей. Назначены необходимые экспертные исследования. В отношении 27-летнего и 28-летнего мужчин возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.427 УК (внесение заведомо ложных сведений в официальные документы, совершенное из корыстной заинтересованности). Вину фигуранты признали полностью.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В отношении 27-летнего и 28-летнего мужчин возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.427 УК (внесение заведомо ложных сведений в официальные документы, совершенное из...
 
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