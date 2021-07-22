Юрист посмеялась над «революционным прорывом» депутатов в области нормотворчества

Источник материала: Салiдарнасць

Чем удивительно решение Минского горсовета о стократном покрытии ущерба за порчу имущества?

Напомним, в Минске ужесточили наказание за умышленное повреждение объектов благоустройства. Из документа сложно понять, что конкретно подразумевается под «умышленным повреждением объекта благоустройства», не исключено, что дело касается даже рисунков на сооружениях и заборах. Новая ответственность за эти нарушения подразумевает возмещение ущерба на восстановление в стократном размере и административку.

Юрист Юлия Михайличенко удивилась данному решению Минского горсовета, который умудрился поставить свое нормотворчество выше Гражданского кодекса.

— Лет 15 назад имела разговор с одной чиновницей, — вспоминает в этой связи юрист. — Я уже не помню, о каком предмете шла речь, но в память врезалась одна деталь. Чиновница несла какую-то чушь, утверждая, что «это написано в ГК». На мой аргумент о том, что «в ГК Республики Беларусь такого нет» – она безапелляционно заявила: «А в ГК Витебской области – есть!»

В общем, к чему я это.

04 июня 2021 г. г-ном Бугровым А.А (и по совместительству председателем Минского горсовета депутатов) подписано решение №309, которое по праву можно считать революционным прорывом в области нормотворчества.

Этим решением совет депутатов «решил», что «При умышленном нанесении ущерба (вреда) объектам благоустройства, капитальным строениям (зданиям, сооружениям) организации обеспечивают приведение в надлежащий вид указанных объектов, находящихся в их собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении), с последующим взысканием в установленном порядке ущерба (вреда) в 100-кратном размере, а также направлением сообщения об административном правонарушении в орган, ведущий административный процесс.»

Раз уж депутаты решили пожонглировать такими гражданско-правовыми терминами, как «ущерб» и «вред», обратимся к пресловутому ГК.

Согласно п. 1 ст. 933 ГК, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Ст. 951 ГК предусмотрено, что, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (п. 2 статьи 14 ГК).

А согласно п. 2 ст. 14 ГК, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб).

Также г-ну Бугрову и депутатам рекомендую ознакомиться со ст. 23 Закона «О нормативных правовых актах», устанавливающей иерархию их юридической силы. Так вот, решения горсоветов депутатов – внизу этой «пищевой цепочки». А ГК – почти на самом её верху.

Таким образом, ущерб (вред) имуществу по законодательству подлежит взысканию лишь в объеме тех фактических расходов, которые необходимо произвести для его восстановления, но никак не в 100-кратном размере, как мечтается столичным депутатам.

Впрочем, я не удивлюсь, если бравые «судьи» возьмут под козырек и начнут, вдохновенно стуча молоточками, взыскивать «ущерб» в 100-кратном размере. Ведь сегодня у нас в Беларуси возможно всё. Всё, и даже больше.

P.S. Да, и предваряя возможный вопрос г-на Бугрова А.А. и его депутатов, отвечу: «Нет, ГК города Минска по-прежнему не существует. Совсем».